Решение о возврате стадиона «Буревестник» Самаре устояло в кассации

Кассационная инстанция подтвердила законность решения о возврате стадиона «Буревестник» в муниципальную собственность. Стадион построили в 1930 году в центре Самары. На нем проводили соревнования, сдавали нормы ГТО, а в 1941 году перед отправкой на фронт здесь выступали маршал Ворошилов и председатель Верховного Совета Калинин. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.