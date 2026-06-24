Решение о возврате стадиона «Буревестник» Самаре устояло в кассации

Кассационная инстанция подтвердила законность решения о возврате стадиона «Буревестник» в муниципальную собственность. Стадион построили в 1930 году в центре Самары. На нем проводили соревнования, сдавали нормы ГТО, а в 1941 году перед отправкой на фронт здесь выступали маршал Ворошилов и председатель Верховного Совета Калинин. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
«В суд подали иск о признании сделок по передаче территории стадиона в частную собственность стадиона недействительными и об истребовании имущества. Арбитражный суд отказал, но апелляционная судебная инстанция согласилась с доводами ведомства и вернула стадион и участок в муниципальную собственность», — рассказали в ведомстве.
Территория бывшего стадиона — более 23,5 тысячи квадратных метров. Долгое время участок использовался как автостоянка, а затем — как рынок. В сентябре 2025 года стадион получил статус объекта культурного наследия. Владельцам нестационарных торговых объектов, расположенных сейчас на участке, предложат варианты размещения в других местах. Недавно администрация Самары опубликовала видео 100-летней давности из истории стадиона.