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Пентагон заявил об успешном тесте системы ПРО «Золотой купол»

Соединенные Штаты провели первое успешное испытание системы противоракетной обороны Golden Dome («Золотой купол»). Об этом сообщил глава Пентагона Пит Хегсет.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Первое испытание проекта “Золотой купол для Америки” (GDA) прошло с полным успехом — и для меня было честью стать свидетелем этого лично», — объявил министр в соцсети Х.

По его словам, в ходе тестирования задействовали передовую технологию направленной энергии и систему динамического автономного поражения (DDAD). Он уточнил, что система успешно нейтрализовала каждую угрозу.

Пит Хегсет отметил, что президент США Дональд Трамп, реализуя проект «Золотой купол», воплощает в жизнь идеи президента Рейгана о Стратегической оборонной инициативе (СОИ). «С “Золотым куполом” министерство войны будет защищать нашу родину мощнее, чем когда-либо прежде. “Золотой купол” реальный, мощный и находится на пути к цели», — заявил он.

Ранее портал Axios сообщил, что Хегсет и технический директор Пентагона Эмиль Майкл лично наблюдали за испытаниями микроволнового и лазерного оружия на полигоне в штате Нью-Мексико.

Амбициозный проект под названием Golden Dome («Золотой купол») подразумевает создание масштабной многоуровневой системы противоракетной и противовоздушной обороны. Ее главная цель — защитить территорию Соединенных Штатов от баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет.

Разработка системы стартовала в 2025 году. Руководство проектом взяли на себя Космические силы и министерство войны США. Как показал анализ Бюджетного управления Конгресса (CBO), развертывание и поддержание всей архитектуры «Золотого купола» обойдется американским налогоплательщикам в $1,2 трлн. Эта сумма рассчитана на ближайшие двадцать лет.

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