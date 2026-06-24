Пентагон заявил об успешном тесте системы ПРО «Золотой купол»

Разработка системы стартовала в 2025 году. Руководство проектом взяли на себя Космические силы и министерство войны США. Как показал анализ Бюджетного управления Конгресса (CBO), развертывание и поддержание всей архитектуры «Золотого купола» обойдется американским налогоплательщикам в $1,2 трлн. Эта сумма рассчитана на ближайшие двадцать лет.