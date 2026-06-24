Пентагон заявил об успешном тесте системы ПРО «Золотой купол»

«Первое испытание проекта “Золотой купол для Америки” (GDA) прошло с полным успехом — и для меня было честью стать свидетелем этого лично», — объявил министр в соцсети Х.
По его словам, в ходе тестирования задействовали передовую технологию направленной энергии и систему динамического автономного поражения (DDAD). Он уточнил, что система успешно нейтрализовала каждую угрозу.
Пит Хегсет отметил, что президент США Дональд Трамп, реализуя проект «Золотой купол», воплощает в жизнь идеи президента Рейгана о Стратегической оборонной инициативе (СОИ). «С “Золотым куполом” министерство войны будет защищать нашу родину мощнее, чем когда-либо прежде. “Золотой купол” реальный, мощный и находится на пути к цели», — заявил он.
Амбициозный проект под названием Golden Dome («Золотой купол») подразумевает создание масштабной многоуровневой системы противоракетной и противовоздушной обороны. Ее главная цель — защитить территорию Соединенных Штатов от баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет.
Разработка системы стартовала в 2025 году. Руководство проектом взяли на себя Космические силы и министерство войны США. Как показал анализ Бюджетного управления Конгресса (CBO), развертывание и поддержание всей архитектуры «Золотого купола» обойдется американским налогоплательщикам в $1,2 трлн. Эта сумма рассчитана на ближайшие двадцать лет.