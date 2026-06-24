В Свердловской области прошел туристический слет-конкурс для пожилых людей

Туристический слет-конкурс для представителей старшего поколения состоялся 18 июня в городе Сысерти Свердловской области. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Семья», сообщили в администрации Сысертского городского округа.
Участие в слете приняли 15 команд из семи населенных пунктов. Всего в программе было 10 подвижных и интеллектуальных этапов. Особый интерес вызвал конкурс «Завтрак туриста», где команды представили походные блюда собственного приготовления: уху, домашнюю лапшу, закуски и десерты.
По итогам соревнований первое место второй год подряд заняла команда «Пульс» из поселка Октябрьского, второе место завоевала команда «Виктория» из Сысерти. Бронзовым призером и обладателем специального кубка за лучший бивак стала команда «Костер» из села Кашино.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.