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Путин поручил спецслужбам помогать военным в проведении СВО

Президент России Владимир Путин во вторник на встрече с выпускниками вузов Минобороны, МЧС, ФСБ.

Президент России Владимир Путин во вторник на встрече с выпускниками вузов Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН поручил помогать военнослужащим в проведении специальной военной операции.

В ходе встречи глава государства подчеркнул, что перед будущими офицерами стоят ответственные задачи, в том числе борьба с терроризмом и коррупцией, криминалом, обеспечение законности, конституционного и общественного порядка, соблюдения прав и интересов граждан России.

— Конечно, важно продолжать помогать нашим воинам в проведении специальной военной операции, оказывать содействие в укреплении безопасности в освобожденных исторических регионах России, — отметил президент РФ в ходе встречи.

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