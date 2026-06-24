В Прикамье ищут парня, хромающего на правую ногу

Поиски 24-летнего парня, который хромает на правую ногу, объявлены в Пермском крае, сообщает поисковый отряд «ПрикамьеПОИСК».
Молодой человек 2002 года рождения ушёл из чайковского дома-интерната вечером 23 июня. С тех пор о его местонахождении неизвестно.
Молодого человека зовут Константин Данилюк. На вид ему 20−25 лет, его рост 180 см. Он имеет худощавое телосложение, тёмные короткие волосы и карие глаза. Парень был одет в бордовую толстовку с капюшоном, чёрные брюки и белые кроссовки с надписью салатового цвета. Особые приметы Константина — тёмная сумка на поясе и хромота на правую ногу.
Все, кто видел Константина Данилюка, сообщите о его местонахождении по телефонам экстренных служб: 102, 112 или по телефону: 8−922−345−67−02.
Поисковики отмечают, что молодой человек нуждается в медицинской помощи.
Напомним, в Пермском крае окончен поиск пропавшего жителя Свердловской области.