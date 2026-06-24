В Прикамье ищут парня, хромающего на правую ногу

Молодого человека зовут Константин Данилюк. На вид ему 20−25 лет, его рост 180 см. Он имеет худощавое телосложение, тёмные короткие волосы и карие глаза. Парень был одет в бордовую толстовку с капюшоном, чёрные брюки и белые кроссовки с надписью салатового цвета. Особые приметы Константина — тёмная сумка на поясе и хромота на правую ногу.