БФУ приглашает на лекцию врача Алексея Водовозова про биохакинг

В корпусе БФУ им. Канта на ул. Университетской 31 июля в 17:00 пройдет лекция врача, научного журналиста, члена комиссии РАН по популяризации науки Алексея Водовозова «Биохакинг: Можно ли заставить организм делать то, что он не хочет?» (16+). Об этом сообщила пресс-служба университета.
Сторонники биохакинга уверены, что человек может управлять организмом вручную, пытаясь «выкрутить» его показатели на максимум. Они предлагают сдать все анализы, обработать данные с помощью ИИ или врача превентивной медицины, закупиться биодобавками и витаминами, обзавестись лампами красного света и даже собрать устройство для транскраниальной электростимуляции мозга, следует из анонса.
Водовозов расскажет, что говорит про биохакинг научно обоснованная медицина. Кроме того, он объяснит, где проходит грань между разумным улучшением качества жизни и опасной погоней за призрачной целью, которая может лишить здоровья.
В ходе лекции слушатели узнают, какие методы биохакинга имеют научное обоснование, а какие — нет. Помимо этого, они разберутся, какие риски скрываются за стремлением «прокачать» организм, и получат рекомендации, как заботиться о своем здоровье без вреда для него. Слушатели также смогут задать вопросы эксперту.
Места в зале ограничены. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке. Для внешних слушателей при посещение лекции необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.