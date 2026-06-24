БФУ приглашает на лекцию врача Алексея Водовозова про биохакинг

Сторонники биохакинга уверены, что человек может управлять организмом вручную, пытаясь «выкрутить» его показатели на максимум. Они предлагают сдать все анализы, обработать данные с помощью ИИ или врача превентивной медицины, закупиться биодобавками и витаминами, обзавестись лампами красного света и даже собрать устройство для транскраниальной электростимуляции мозга, следует из анонса.