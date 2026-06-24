Перебои с бензином на заправках в Тамбовской области объяснили логистикой

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в Курской области с сегодняшнего дня заправку на АЗС производят исключительно в баки автомобилей. Региональный оперативный штаб также поручил УФАС ужесточить контроль за ростом цен на всех заправках. К работе подключилась прокуратура. Также на заправках сетей «Роснефть», «Лукойл» и «Газпром нефть» в Белгородской области временно ограничили продажу топлива — как сообщили в министерстве экономразвития региона, это необходимо «для предотвращения локального дефицита на отдельных станциях и обеспечения бесперебойного подвоза горючего».