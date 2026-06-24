Саратовские ученые предложили технологию экологического земледелия

Технологию биологизированного земледелия разработали исследователи Саратовского государственного университета генетики, биотехнологии и инженерии им. Н. И. Вавилова. Работа велась по национальному проекту «Молодёжь и дети», сообщили в вузе.
Уникальность технологии состоит в применении интегрированной защиты растений: это перспективный метод, который заключается в объединении преимуществ традиционного и биологизированного подхода. Он не исключает химическую защиту полностью, но ограничивает применение пестицидов и средств защиты растений только необходимым минимумом. Ученые также планируют использовать дроны для распространения энтомофагов (организмов, питающихся насекомыми) на большой площади.
«Наш метод распространения энтомофагов с беспилотного летательного аппарата обладает рядом преимуществ. Мы предварительно “упаковываем” насекомых в специальные капсулы, которые позволяют безопасно и эффективно доставить хищников к очагам заражения», — подчеркнул руководитель центра «Агроробототехника и VR/AR» Роман Гончаров.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.