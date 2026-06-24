Жители Кстова остались без домашнего интернета после атаки БПЛА 24 июня

Жители Кстовского района остались без домашнего интернета после массированной атаки беспилотников 24 июня. О проблемах сообщил местный провайдер.
Напомним, атака дронов произошла ночью и утром 24 июня. В результате был поврежден промышленный объект, машины и дома. К сожалению, в результате пожара в доме после попадания обломков погибли два человека. Еще двое пострадавших находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает.
По данный провайдера, в связи с атакой БПЛА произошел аномальный скачок напряжения. Из-за этого была повреждена часть оборудования на сети связи.
К 12:00 специалисты устранили повреждения, однако интернет по-прежнему не доступен в нескольких населенных пунктах Кстовского района. У провайдера пока что нет доступа к поврежденным участкам сети.
Ранее сообщалось, что звуки взрывов напугали жителей Кстовского района утром 24 июня.