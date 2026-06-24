Фонд капремонта выплатит красноярке 300 тысяч за затопленную квартиру

В Красноярске пенсионерка добилась компенсации ущерба после того, как её квартиру затопило во время капитального ремонта крыши многоквартирного дома. Помочь женщине восстановить нарушенные права удалось прокуратуре Октябрьского района.
По данным надзорного ведомства, дом, где проживает одинокая пенсионерка — инвалид III группы, был включён в программу капитального ремонта. Подрядная организация ООО «МЭС» приступила к обновлению кровли, однако рабочие оставили часть крыши открытой и не обеспечили защиту от осадков.
Во время дождя вода хлынула в квартиру к пожилой женщине. В результате были повреждены потолок и стены, пострадали мебель и другое имущество.
Региональный фонд капитального ремонта, который выступал заказчиком работ и был обязан контролировать их качество, мер по возмещению ущерба не принял.
Прокуратура провела проверку, зафиксировала нарушения и обратилась в суд с иском в интересах пенсионерки. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства и взыскал с регионального фонда капитального ремонта 300 тыс. рублей в счёт компенсации причинённого женщине ущерба.
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