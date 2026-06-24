Фонд капремонта выплатит красноярке 300 тысяч за затопленную квартиру

По данным надзорного ведомства, дом, где проживает одинокая пенсионерка — инвалид III группы, был включён в программу капитального ремонта. Подрядная организация ООО «МЭС» приступила к обновлению кровли, однако рабочие оставили часть крыши открытой и не обеспечили защиту от осадков.