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В Калининграде ищут парня, который оплачивал покупки чужой банковской картой

Действия предполагаемого злоумышленника попали на запись камер наблюдения.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде полицейские разыскивают подозреваемого в хищении денег с утерянной банковской карты, сообщает областное УМВД.

24 мая 2026 года молодой человек платил картой, принадлежащей местной жительнице, в различных торговых точках Калининграда. Ущерб превысил 8 тысяч рублей.

Узнали парня? Звоните: 8 (4012) 552−402, 552−403, 8−960−920−16−16.

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