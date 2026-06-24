В Калининграде ищут парня, который оплачивал покупки чужой банковской картой

В Калининграде полицейские разыскивают подозреваемого в хищении денег с утерянной банковской карты, сообщает областное УМВД.
24 мая 2026 года молодой человек платил картой, принадлежащей местной жительнице, в различных торговых точках Калининграда. Ущерб превысил 8 тысяч рублей.
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