Биолог рассказала, сколько яиц можно съесть без последствий для здоровья

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Людям с повышенным уровнем холестерина и сердечно-сосудистыми заболеваниями рекомендуется ограничить потребление яичных желтков, рассказала и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина.
«Для людей с повышенным уровнем холестерина в крови или сердечно-сосудистыми заболеваниями может быть рекомендовано ограничить потребление яичных желтков, так как они содержат холестерин, хотя пищевой холестерин оказывает меньшее влияние на уровень холестерина в крови, чем считалось ранее», — сказала Лялина «Ленте.ру».
По словам эксперта, большинство взрослых могут безопасно съедать одно-два вареных яйца в день. Для спортсменов и активных людей эта норма может быть выше — до четырех яиц, отметила она. Пожилым Лялина рекомендует ограничиваться одним яйцом в день.
Она также рассказала о правилах употребления яиц для детей. Желток можно вводить в прикорм с семи месяцев, начиная с четверти, постепенно увеличивая до целого, пояснила биолог. Белок дают позже — около года, так как он чаще вызывает аллергию, добавила она. Аллергия на яйца, по словам Лялиной, — одна из самых распространенных, особенно среди детей.
Кроме того, биолог предупредила об опасности сальмонеллеза при употреблении сырых или недоваренных яиц всмятку. Чтобы снизить риск, яйца следует варить не менее пяти минут, заключила эксперт.