Биолог рассказала, сколько яиц можно съесть без последствий для здоровья

Она также рассказала о правилах употребления яиц для детей. Желток можно вводить в прикорм с семи месяцев, начиная с четверти, постепенно увеличивая до целого, пояснила биолог. Белок дают позже — около года, так как он чаще вызывает аллергию, добавила она. Аллергия на яйца, по словам Лялиной, — одна из самых распространенных, особенно среди детей.