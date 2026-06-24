Эрмитаж 27 июня будет работать до 16:00 из-за праздника «Алые паруса»

Главный музейный комплекс, Главный штаб и Дворец Меншикова 27 июня будут открыты до 16:00 (кассы закроются на час раньше). В Зимнем дворце Петра I пройдут только две экскурсии: в 12:00 и в 12:30 (посещение — только в составе экскурсионных групп). Вход и выход посетителей Главного музейного комплекса будет организован через Главные ворота и Комендантский подъезд Зимнего дворца, а также через Шуваловский проезд с Миллионной улицы. Предусмотрен проход по Миллионной улице, в сторону Мошкова переулка. Выход на набережную будет открыт до 14.00. Проходы по Дворцовой набережной и Дворцовой площади будут ограничены.