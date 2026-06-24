Регион возможностей. Как в Пермском крае реализуется молодёжная политика

В 2025 году Пермь по праву была молодёжной столицей России, подтвердив эффективность реализуемой в регионе молодёжной политики.
Чем Пермский край привлекателен для молодёжи, какие возможности созданы для самореализации и как им пользуется молодёжь, рассказал депутат Законодательного собрания Пермского края Радмир Габдуллин.
Содействие и поддержка.
— Радмир Илдарович, накануне Дня молодёжи первый вопрос: молодёжи интересен Пермский край?
— Отвечу вопросом на вопрос: а какие могут быть сомнения? В прошлом году Пермь была молодёжной столицей России. За год в городе прошло более 9 тыс. молодёжных мероприятий с охватом в 1,6 млн человек из самых разных регионов страны. Для многих молодых людей участие в событиях года стало точкой входа в творческие, образовательные, волонтёрские, спортивные проекты. Для кого-то — началом интересного увлечения или интересной карьеры. Наполнились жизнью и реальной работой молодёжные пространства — центр «Кристалл», Дворец молодёжи, новая галерея. Они дают простор для творчества и самореализации.
— Всё это появилось не на пустом месте?
— Это результат комплексной работы, в основе которой лежит принятый Заксобранием в 2021 г. закон «О молодёжной политике в Пермском крае». Он закрепил полномочия органов власти, организаций и общественных объединений, которые занимаются этой деятельностью. Закон помог выстроить работу с молодёжью по самым разным направлениям. В образовании, повышении социально-экономической активности молодёжи, привлечении её к спорту и здоровому образу жизни. Выстроена работа по таким вопросам, как профилактика правонарушений, патриотическое воспитание, социальная поддержка молодёжи и молодых семей, поддержка одарённой молодёжи. Мне, как сотруднику крупного промышленного предприятия, важно, что закон предусматривает содействие образованию молодёжи, научной и научно-технической деятельности, развитие института наставничества, поддержку трудоустройства.
— Какие меры помогают привлекать и удерживать кадры?
— В случае дефицита кадров мы реагируем введением стимулирующих мер. На июньском пленарном заседании Заксобрания утвердили решение единовременно выплачивать 100 тыс. руб. всем педагогам-выпускникам вузов независимо от формы обучения, которые трудоустроились в Прикамье по профессии. Ранее на такую выплату могли претендовать только очники. Выплаты по программам «Земский доктор» помогли улучшить положение дел в медицине, принимаемые меры позитивно сказываются в образовании. Пермский край взял курс на то, чтобы быть регионом возможности, и последовательно его придерживается.
Инициативы от юных.
— Как этими возможностями пользуется молодёжь?
— Считаю, что в полной мере. Покажу на близком мне примере. В 2022 г. краевые депутаты наделили Молодёжный парламент Пермского края правом законодательной инициативы. И первой их инициативой стало предложение расширить возможности студентов получать именные стипендии. Они верно заметили, что для получения стипендии допускалось всего 5% оценок «хорошо» при остальных «отлично». В то время как красный диплом выдаётся при 25% оценок «хорошо». При сравнении региональные требования действительно выглядят завышенными. Кроме того, при решении о назначении именной стипендии не учитывались такие критерии, как научные или учебные достижения. Считаю, что молодёжь предложила редакцию закона, которая лучше стимулирует студентов заниматься наукой и исследованиями.
Затем наши юные коллеги проработали вопрос патриотического воспитания. Их предложения закрепляли доказавшие свою эффективность форматы работы: развитие кадетского образования, взаимодействие школ и молодёжных организаций с ветеранами и участниками боевых действий, работу с молодёжью оборонно-спортивных и военно-спортивных лагерей, проведение военно-патриотических мероприятий. Молодёжь обратила внимание и на господдержку детского отдыха. Прозвучала рекомендация дать родителям право получать сертификаты или компенсацию части стоимости путёвки в лагеря палаточного типа.
— Какие ещё их идеи вы бы отметили?
— Обязательно надо сказать, что молодые парламентарии стали соавторами изменений в механизм инициативного бюджетирования. В 2023 г. в нём появилось отдельное направление для молодёжи. Пермский край одним из первых в России дал право молодёжным группам выдвигать проекты инициативного бюджетирования. С тех пор их доля стабильно растёт, в 2025 г. каждый четвёртый проект — молодёжный. Чаще всего ребята хотят, чтобы там, где они живут, появились детские и спортивные площадки, были благоустроены общественные пространства. А ещё они вносят весомый вклад в работу по содержанию памятников и мемориалов, установленных в память о героях Великой Отечественной войны. Много таких проектов было реализовано в 2025 г., в год 80-летия Победы.
Отмечу ещё две инициативы. В год, когда Пермь была молодёжной столицей России, Молпарламент предложил создать новый туристический маршрут под названием «Молодёжная линия Перми», который объединит ключевые молодёжные объекты города, и рекомендовал поддержать изменения в региональный закон «О туризме и туристской деятельности», чтобы край мог организовывать экскурсии и путешествия для студентов колледжей и техникумов. Ранее это было предусмотрено только для учащихся школ. Как результат, Молодёжный парламент Прикамья был признан лучшим в стране по итогам премии «ГосСтарт. Политика: за вклад в развитие молодёжного парламентаризма». Получив признание, они не почивают на лаврах, а с большим усердием окунулись в работу. В этом году по их инициативе приняли законопроект, расширяющий категории жителей региона, которым теперь доступна бесплатная юридическая помощь. В этот список добавлены многодетные родители. Это решение расширяет меры поддержки, адресованные семьям и нацеленные на укрепление семейных ценностей.
Перспективы на производстве.
— Губернатор Дмитрий Махонин 2026 год в Пермском крае объявил Годом промышленности. Прикамские предприятия — основа экономики региона. Они тоже уделяют внимание молодёжной политике?
— Самое пристальное. Например, молодёжное движение филиала «ПМУ» компании «Уралхим» объединяет около 250 сотрудников в возрасте до 35 лет. Именно этот возраст определён как максимальный для статуса молодёжи. Самых активных включают в Совет молодёжи. Они помогают адаптироваться новым сотрудникам, повышению их профессионального мастерства, вовлекают их в социально значимые, экологические, спортивные, просветительские инициативы.
В этом году они высаживали деревья в Черняевском лесу, на встречах со студентами вузов и техникумов рассказывали о перспективах работы в компании, организовали десанты в приюты для животных. С начала года прошло 29 мероприятий, которыми охватили более 1 тыс. человек. Большую пользу приносит проект «Миссия чемпиона», в рамках которого в Пермский край приезжают, встречаются с молодёжью, проводят мастер-классы наши знаменитые спортсмены — хоккеисты, борцы, пловцы, гимнасты. Своим примером они показывают молодым людям, каких высот можно достичь, работая с упорством и целеустремлённостью. Кстати, для любителей экстрима после ремонта открылся экстрим-парк в Перми. Здесь появилось два новых памп-трека с разными трассами. На месте старых трибун возвели новый Air-парк. Организовали три зоны 9a8 для катания, благоустроили территорию, установили уличные тренажёры и столы для тенниса. На карту краевой столицы вернулась ещё одна молодёжная точка притяжения.
Молодёжная политика промышленных флагманов края открывает перед начинающими сотрудниками возможности для самореализации, формирует сильный актив, которому предстоит принять эстафету у старшего поколения в деле развития Пермского края, улучшения жизни в регионе и роста его привлекательности. Важно, что эта работа перекликается с проектами краевых властей. В Перми строят межвузовский кампус, который создаст в регионе новое качество образовательной среды и привлечёт в край много талантливых студентов со всей страны. На уровне средних специальных учебных заведений активно строят общежития для студентов. Сейчас по типовым проектам возводят общежития в Барде, Куеде, Снежном. В них есть всё, чтобы комфортно жить и учиться.