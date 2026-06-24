Регион возможностей. Как в Пермском крае реализуется молодёжная политика

Отмечу ещё две инициативы. В год, когда Пермь была молодёжной столицей России, Молпарламент предложил создать новый туристический маршрут под названием «Молодёжная линия Перми», который объединит ключевые молодёжные объекты города, и рекомендовал поддержать изменения в региональный закон «О туризме и туристской деятельности», чтобы край мог организовывать экскурсии и путешествия для студентов колледжей и техникумов. Ранее это было предусмотрено только для учащихся школ. Как результат, Молодёжный парламент Прикамья был признан лучшим в стране по итогам премии «ГосСтарт. Политика: за вклад в развитие молодёжного парламентаризма». Получив признание, они не почивают на лаврах, а с большим усердием окунулись в работу. В этом году по их инициативе приняли законопроект, расширяющий категории жителей региона, которым теперь доступна бесплатная юридическая помощь. В этот список добавлены многодетные родители. Это решение расширяет меры поддержки, адресованные семьям и нацеленные на укрепление семейных ценностей.