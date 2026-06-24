Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре разравнивают песок на пляже в районе Барбошиной Поляны

Свежий песок завезли на все городские зоны отдыха в Самаре.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре практически завершили подготовку пляжей к купальному сезону. Свежий песок завезли на все зоны отдыха у воды. Температура воды в Волге составляет +20,4 градуса. Об этом сообщила администрация города.

«Разравнивание песка полностью завершено на 1-й и 2-й очередях набережной, на Красной Глинке, у Ладьи (4-я очередь), на улице Советской Армии, в Загородном парке и у санатория “Можайский”», — рассказали в мэрии.

Сотрудники служб разравнивают песок на пляже в районе Барбошиной Поляны. Там работает тяжелая техника и жителей просят быть осторожными и не подходить близко. В городе подготовили пляжи на улице Советской Армии, 1-й и 2-й очередях набережной, Софийской набережной, в Загородном парке и Красноглинском районе.