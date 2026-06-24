В Самаре разравнивают песок на пляже в районе Барбошиной Поляны

Сотрудники служб разравнивают песок на пляже в районе Барбошиной Поляны. Там работает тяжелая техника и жителей просят быть осторожными и не подходить близко. В городе подготовили пляжи на улице Советской Армии, 1-й и 2-й очередях набережной, Софийской набережной, в Загородном парке и Красноглинском районе.