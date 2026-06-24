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Оман и IMO открыли временный маршрут через Ормузский пролив

Оман совместно с Международной морской организацией (IMO) разработал временный маршрут для прохода судов через Ормузский пролив. Об этом сообщил Центр морской безопасности Омана.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

В заявлении центра уточняется: «Султанат Омана работал с IMO с целью предоставить судам вариант с временным морским коридором, координаты которого объявили IMO и Оман. Желающие воспользоваться им суда должны контактировать с IMO».

В центре объяснили, что Маскат пошел на этот шаг в рамках договоренностей между США и Ираном, а также следуя своим обязательствам по международному и морскому праву. В заявлении подчеркивается, что Оман выступает за свободу навигации и против взимания пошлин за проход судов.

Днем ранее стало известно, что Оман и Иран договорились создать совместную рабочую группу. Она займется регулированием судоходства в Ормузском проливе.

По данным Financial Times, у входа в Ормузский пролив скопилась огромная флотилия танкеров. Спутниковые снимки Европейского космического агентства свидетельствуют, что у портов Сохар (Оман) и Фуджейра (ОАЭ) сейчас находится 441 танкер. Все эти суда стоят на якоре и ждут разрешения на проход через стратегически важный водный путь.

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