Оман и IMO открыли временный маршрут через Ормузский пролив

В заявлении центра уточняется: «Султанат Омана работал с IMO с целью предоставить судам вариант с временным морским коридором, координаты которого объявили IMO и Оман. Желающие воспользоваться им суда должны контактировать с IMO».
Днем ранее стало известно, что Оман и Иран договорились создать совместную рабочую группу. Она займется регулированием судоходства в Ормузском проливе.
По данным Financial Times, у входа в Ормузский пролив скопилась огромная флотилия танкеров. Спутниковые снимки Европейского космического агентства свидетельствуют, что у портов Сохар (Оман) и Фуджейра (ОАЭ) сейчас находится 441 танкер. Все эти суда стоят на якоре и ждут разрешения на проход через стратегически важный водный путь.