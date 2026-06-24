В калининградском минздраве думают, как перенести открытие записи к врачам с 00:00 на более удобное время

«Записаться в другое время можно, — усмехнулся министр, — но этот вопрос сегодня нами прорабатывается. Действительно, традиционно запись организована в 00:00 часов. Это было связано в первую очередь с тем, что единый портал госуслуг, где тоже организована запись на приём, по всей стране начинает работать в одно время. И для того, чтобы синхронизировать время записи между разными системами, и было необходимо открывать её в 00:00».