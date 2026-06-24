Более 4 тысяч воронежских семей получают ежемесячную выплату из маткапитала

Семьи в Воронежской области могут получать ежемесячную выплату из материнского капитала на всех детей возрастом до трёх лет. В 2026 году она равна региональному прожиточному минимуму на ребёнка — 16 166 рублей. Мерой поддержки уже воспользовались более четырёх тысяч семей. Об этом во вторник, 23 июня, сообщили в отделении Социального фонда России по Воронежской области.
На выплату могут рассчитывать семьи, чей доход не превышает два прожиточных минимума на душу населения — 33 332 рубля.
Подать заявление на выплату можно в любое время в течение трёх лет со дня рождения ребёнка одним из способов:
через портал «Госуслуги»;
лично в МФЦ;
лично в клиентской службе Отделения СФР по Воронежской области.
Первую выплату перечислят в течение пяти рабочих дней со дня назначения. Последующие выплаты перечисляют 5-го числа месяца, следующего за месяцем начисления. Деньги придут накануне, если 5-е число — выходной или праздничный день.