Жительницу Советска осудили за кражу 3,5 млн рублей у участника СВО

В Советске суд вынес приговор 38-летней местной жительнице, обвиняемой в хищении более 3,5 млн рублей с банковского счета сына, проходящего службу в зоне специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Калининградской области.
По данным ведомства, в 2024 году женщина получила доступ к банковской карте сына и сняла с неё свыше 3,5 млн рублей. Похищенные деньги она потратила на личные нужды.
Кроме того, суд установил, что в августе 2024 года обвиняемая незаконно сбыла наркотическое средство массой 0,03 грамма. Ее действия пресекли сотрудники полиции.
Женщину признали виновной по статьям о краже с банковского счета в особо крупном размере и незаконном сбыте наркотических средств. С учетом позиции государственного обвинения суд назначил ей пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.