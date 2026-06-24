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Жительницу Советска осудили за кражу 3,5 млн рублей у участника СВО

В 2024 году женщина получила доступ к банковской карте сына и сняла с неё деньги.

В Советске суд вынес приговор 38-летней местной жительнице, обвиняемой в хищении более 3,5 млн рублей с банковского счета сына, проходящего службу в зоне специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

По данным ведомства, в 2024 году женщина получила доступ к банковской карте сына и сняла с неё свыше 3,5 млн рублей. Похищенные деньги она потратила на личные нужды.

Кроме того, суд установил, что в августе 2024 года обвиняемая незаконно сбыла наркотическое средство массой 0,03 грамма. Ее действия пресекли сотрудники полиции.

Женщину признали виновной по статьям о краже с банковского счета в особо крупном размере и незаконном сбыте наркотических средств. С учетом позиции государственного обвинения суд назначил ей пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.