Новым министром тарифной политики Красноярского края стал Роман Дубровский

— Тарифы напрямую влияют на качество жизни людей и устойчивость предприятий, этот баланс важно соблюдать. Они должны быть экономически обоснованы, а каждое решение — понятным и объяснимым и для бизнеса, и для населения, — подчеркнул Котюков.