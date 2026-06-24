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Новым министром тарифной политики Красноярского края стал Роман Дубровский

Михаил Котюков назначил Романа Дубровского министром тарифной политики Красноярского края.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Михаил Котюков назначил Романа Дубровского министром тарифной политики Красноярского края. Информация об этом появилась на сайте регионального правительства.

На встрече с министром глава края обозначил основные задачи и приоритеты работы ведомства.

— Тарифы напрямую влияют на качество жизни людей и устойчивость предприятий, этот баланс важно соблюдать. Они должны быть экономически обоснованы, а каждое решение — понятным и объяснимым и для бизнеса, и для населения, — подчеркнул Котюков.

Роман Дубровский окончил Красноярский государственный технический университет по специальности «Экономика и управление на предприятиях (в энергетике)». В системе тарифного регулирования региона работает почти 30 лет.

Напомним, что в апреле 2026 года с поста министра тарифной политики уволили Александра Ананьева — его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, в августе 2022 года высокопоставленный чиновник, находясь в должности министра промышленности, энергетики и ЖКХ региона, вступил в сговор с представителем компании «Сила Сибири». За 10 миллионов рублей он обещал добиться включения фирмы в список территориальных сетевых организаций.