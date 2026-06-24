В Томске открылся участок по выпуску деталей для атомной промышленности

Разработанная учеными технология основана на ионном напылении материалов в вакууме. Она позволяет создавать высокоточные детали для атомных реакторов, обеспечивая их надежную и безопасную работу. Производство рассчитано на выпуск не менее 100 изделий в сутки. В отличие от традиционного химического метода, который оставляет токсичные отходы и не всегда надежен, плазменное напыление в вакууме — экологичный и «сухой» способ. Испытания показали, что никелевые покрытия, созданные в ТПУ, прочно держатся на поверхности и не разрушаются даже при сильном нагреве. Все оборудование, сырье и материалы для этого — российские.