В Томске открылся участок по выпуску деталей для атомной промышленности

ТОМСК, 24 июня. /ТАСС/. Участок никелирования кобальтовых заготовок для атомной промышленности открыли в Томском политехническом университете (ТПУ) при поддержке «Росэнергоатома» (Электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом») в рамках Томского международного энергетического форума. Проект позволит производить кобальтовые мишени для увеличения выпуска ценного стерилизационного изотопа кобальта-60, передает корреспондент ТАСС с открытия участка.
«Открываемый в ТПУ участок никелирования — это важнейший шаг для организации производства российских кобальтовых мишеней специального исполнения и последующего увеличения объемов наработки этого ценного радиоактивного материала», — сказал заместитель генерального директора — директор по бизнес-развитию концерна «Росэнергоатом» Никита Константинов.
Разработанная учеными технология основана на ионном напылении материалов в вакууме. Она позволяет создавать высокоточные детали для атомных реакторов, обеспечивая их надежную и безопасную работу. Производство рассчитано на выпуск не менее 100 изделий в сутки. В отличие от традиционного химического метода, который оставляет токсичные отходы и не всегда надежен, плазменное напыление в вакууме — экологичный и «сухой» способ. Испытания показали, что никелевые покрытия, созданные в ТПУ, прочно держатся на поверхности и не разрушаются даже при сильном нагреве. Все оборудование, сырье и материалы для этого — российские.
«Поставленная перед нашими учеными задача была нетривиальной. Сложность заключалась именно в том, чтобы технология могла обеспечить адгезию никелевого покрытия к кобальту на всей его поверхности. Это важный параметр качества конечного изделия из кобальта-60. Наши физики справились с поставленной задачей, показав себя специалистами по нестандартным решениям. Важно, что предложенная оригинальная разработка лежит на мощном фундаменте предшествующих поисковых исследований и глубоком понимании сути процесса, а разработчики — молодые ученые», — отметил и.о. ректора ТПУ Леонид Сухих.
В ближайшее время коллективу университета предстоит пройти комплексную аттестацию созданного производственного участка с участием представителей дивизионов Росатома, Главного конструктора реакторных установок типа РБМК для получения официального разрешения на запуск серийного производства.
Наработка кобальта-60 на АЭС с реакторами РБМК включена в проекты Росатома в составе отраслевой стратегической программы «Ядерная медицина и технологии». Она направлена на повышение качества жизни населения, охрану здоровья и развитие российской промышленности в целом.
О форуме.
Участок открыт в рамках Томского международного энергетического форума, который проходит с 24 по 27 июня. На площадке ТПУ работают более 400 экспертов из разных регионов России и пяти стран мира, в том числе ведущие ученые, представители бизнеса, профильных министерств и власти. Главные темы форума — развитие геотермальной энергетики, новых атомных технологий, энергоснабжения отдаленных регионов и перспективных видов топлива. Мероприятие приурочено к 130-летию со дня основания Томского политехнического университета и 70-летию теплоэнергетического образования в Сибири. ТАСС — генеральный информационный партнер форума.