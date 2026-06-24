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Роман Дубровский назначен министром тарифной политики Красноярского края

Соответствующее распоряжение подписал глава региона.

Губернатор Михаил Котюков назначил Романа Дубровского на пост главы регионального министерства тарифной политики.

Новый руководитель будет отвечать за баланс между экономической обоснованностью тарифов и доступностью услуг для жителей и бизнеса.

Глава региона подчеркнул, что каждое решение в этой сфере должно быть прозрачным и понятным для обеих сторон. Работу с ресурсоснабжающими организациями необходимо выстраивать заранее, опираясь на факты и реальные потребности — тарифы не должны становиться непосильной ношей для людей и одновременно обеспечивать стабильность предприятий.