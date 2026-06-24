Роман Дубровский назначен министром тарифной политики Красноярского края

Глава региона подчеркнул, что каждое решение в этой сфере должно быть прозрачным и понятным для обеих сторон. Работу с ресурсоснабжающими организациями необходимо выстраивать заранее, опираясь на факты и реальные потребности — тарифы не должны становиться непосильной ношей для людей и одновременно обеспечивать стабильность предприятий.