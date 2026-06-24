Щиту «Надежда» осталось пройти 50 метров до завершения работ на зеленой ветке метро Петербурга

Проходческий щит «Надежда» завершает прокладку тоннеля на Невско-Василеостровской линии метро за станцией «Беговая». Щиту осталось преодолеть последние 50 метров, и он завершит тестовую проходку, начатую в 2023 году, и полноценную работу в 2024 году. Общая протяженность тоннеля составляет около 4600 метров. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.