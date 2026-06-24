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Щиту «Надежда» осталось пройти 50 метров до завершения работ на зеленой ветке метро Петербурга

Щит «Надежда» завершает прокладку тоннеля по зеленой ветке Петербурга.

Источник: gov.spb.ru

Проходческий щит «Надежда» завершает прокладку тоннеля на Невско-Василеостровской линии метро за станцией «Беговая». Щиту осталось преодолеть последние 50 метров, и он завершит тестовую проходку, начатую в 2023 году, и полноценную работу в 2024 году. Общая протяженность тоннеля составляет около 4600 метров. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

— На участке Невско-Василеостровской линии также ведутся работы по устройству верхнего строения пути и возведению плиты вентиляционного перекрытия. Параллельно с этим специалисты уложили более 1500 кубических метров бетона, — уточнили в пресс-службе.

Темпы строительства метрополитена в Петербурге достигли беспрецедентного уровня. На разных линиях работают шесть тоннелепроходческих комплексов. Запуск новых щитов, таких как «Любовь» на Красносельско-Калининской линии, ускорит открытие новых станций и улучшит транспортную доступность в городе.