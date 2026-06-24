Покорители спортивных вершин: сборная команда СУЭК-Красноярск успешно выступила на Всероссийском фестивале ГТО среди трудовых коллективов

«Представлять Красноярский край во Всероссийском фестивале ГТО среди трудовых коллективов было очень гордо и ответственно, — делится впечатлениями Наталья Зима. — Уровень спортсменов очень высокий, поэтому физически и эмоционально было непросто, но мы старались и, я считаю, выступили достойно. Мне удалось принести команде первое место в кроссе на 2 км и второе место в упражнении пресс. Несмотря ни на что, но мы привезли домой бесценный опыт и отличные воспоминания».