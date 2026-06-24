Покорители спортивных вершин: сборная команда СУЭК-Красноярск успешно выступила на Всероссийском фестивале ГТО среди трудовых коллективов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Масштабное мероприятие прошло в Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округ). В течение четырех дней 29 команд из 26 регионов России соревновались в силе, выносливости и гибкости. Организаторами этого спортивного события выступили Министерство спорта России, Федеральная дирекция спортмероприятий, Департамент по физической культуре и спорту Ямало-Ненецкого автономного округа.
Спортсмены СУЭК-Красноярск не первый раз выступают на таком грандиозном мероприятии.
«Мы представляли нашу Компанию на Всероссийском уровне уже трижды, — рассказал участник сборной команды, спортивный инструктор Бородинского разреза Иван Трикопенко. — Все соперники показывают очень достойные результаты, конкуренция всегда серьёзная. Надо сказать, что из года в год уровень участников фестиваля растёт, все довольно серьёзно готовятся к всероссийскому этапу, и это здорово. То есть мы видим прогресс, желание достигать высоких результатов, пропагандировать своим примером занятия физкультурой и спортом».
Личные копилки весомыми наградами в своих возрастных группах пополнили в этот раз несколько членов команды.
Иван Трикопенко стал лидером сразу в двух дисциплинах: выполнил подтягивание на перекладине наибольшее количество раз и упражнение на пресс. Электромеханик Бородинского разреза Бажен Саголаков в упражнении на пресс получил серебряную медаль.
Ведущий инженер Бородинского разреза Елена Тюрина завоевала серебро также в упражнении на пресс и в беговой программе: кроссе на 2 км по пересеченной местности. А сотрудник Бородинского ПТУ Виктор Лукьянов стал победителем в беге. Ведущий специалист по персоналу и административным вопросам Назаровского разреза Наталья Зима пополнила личный багаж двумя наградами.
«Представлять Красноярский край во Всероссийском фестивале ГТО среди трудовых коллективов было очень гордо и ответственно, — делится впечатлениями Наталья Зима. — Уровень спортсменов очень высокий, поэтому физически и эмоционально было непросто, но мы старались и, я считаю, выступили достойно. Мне удалось принести команде первое место в кроссе на 2 км и второе место в упражнении пресс. Несмотря ни на что, но мы привезли домой бесценный опыт и отличные воспоминания».
У Валентины Шаламовой (представитель организации-партнёра СУЭК-Красноярск) три медали в личном зачёте: золото в отжимании, серебро в упражнении на пресс и в кроссе.
Сергей Крикунов, заместитель начальника отдела общеправовой работы СУЭК-Красноярск, занял третье место в отжимании.
Спортсмены отметили высокий уровень организации масштабного спортивного мероприятия: «Всё было продумано, предусмотрено для участников фестиваля. Спасибо организаторам! Особенно важен для нас опыт общения с другими командами, узнали, как готовятся, какие методики используют для тренировок, это полезно и можно применять в своей практике».
В общекомандном зачёте сборная СУЭК-Красноярск заняла восьмое место. Достойный результат среди 29 сильнейших команд из разных регионов России. Впереди не менее грандиозные спортивные состязания в компании — IV Всероссийская спартакиада — 2026 «Игры титанов». Успешного выступления всем спортсменам!