Запись есть, пациента нет: почему в «Медрег39» появляются данные о «фантомных» приемах

«Медрег39» — это система электронной регистратуры Калининградской области, с помощью которой можно записаться на прием к врачу, узнать результаты анализов, проверить историю посещений поликлиники, вызвать специалистов на дом и т.д. Однако сервис, призванный облегчить жизнь пациентам, «славится» появлением записей о приемах, на которых калининградцы могли даже и не присутствовать. В ситуации разбирался «Новый Калининград».
Министерство здравоохранения Калининградской области открыло региональную электронную регистратуру для оптимизации очередей и перевода записи к врачам в цифровой формат в 2015 году. В сентябре 2018 года в дополнение к сайту ведомство запустило мобильное приложение «Мед Онлайн». Новая информационная платформа позволила жителям Калининградской области дистанционно записываться на прием к специалисту и получить данные из своей электронной медкарты.
В феврале 2019 года стало известно, что переходный период записи на прием к врачам через интернет без использования полиса ОМС завершился. Запись начала осуществляться как на «Госуслугах» — через учетную запись Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).
«Медрег39» временно закрыли в марте 2023 года. Тогда главврач Черняховской инфекционной больницы Виктор Гродницкий в телеграм-чате «Медицина 39» сообщил, что запись к медицинским специалистам в режиме онлайн будет доступна только на портале госуслуг.
Закрытие приложения вызвало недовольство калининградцев. Пациенты на «Госуслугах» не могли попасть к половине узких специалистов, а система не давала возможности записаться к конкретному врачу, на процедуры или исследования.
Жители области начали направлять жалобы экс-губернатору Антону Алиханову. В ответ он сообщил, что региональным властям «поставили задачу» перейти на запись исключительно через портал «Госуслуги». При этом пациенты отдавали предпочтение именно системе «Медрег39», так как она обладала куда более широким функционалом и позволяла в электронном виде получать консультации или результаты анализов, указал экс-глава региона.
«Медрег39» стал вновь доступен спустя три недели после закрытия. Тогда Алиханов подчеркнул, что к переводу электронной записи на «Госуслугах» можно будет вернуться, когда портал станет более удобным и функциональным.
Скриншот сервиса «Медрег39».
Сейчас на «Медрег39» можно зайти через «Госуслуги» или по номеру ОМС. Пользователям доступны четыре раздела: «Записаться на прием», «Вызвать врача на дом», «Расписание врачей» и «Личный кабинет». На сайте отмечается, что самостоятельная запись на прием открыта для всех пациентов к участковым врачам, хирургам, акушерам-гинекологам, стоматологам, фтизиатрам, психиатрам-наркологам, офтальмологам и оториноларингологам. К узким специалистам пациент может записаться сам, если он состоит на диспансерном учете либо если медучреждение создало отдельное расписание для врача. В противном случае на прием возможно попасть только по направлению терапевта или при обращении в медорганизацию.
Отметим, что талоны на «Медрег39» появляются ровно в полночь и разбирают их достаточно быстро. Поэтому утром и днем записаться на прием довольно проблематично.
Самое «интересное» можно найти в личном кабинете. Так, в разделе «Прошедшие посещения» находятся сведения об услугах, оказанных в медучреждениях. Например, прием терапевта, прохождение флюорографии, доврачебный прием и т.д. Однако иногда калининградцы замечают записи о визитах к врачам, у которых они не были. В частности, жалобы на это можно найти в телеграм-чате «Медицина 39».
«Вопрос к Гурьевской ЦРБ. У моей мамы в “Медрег” нарисованы приемы: диспансеризация (24 ноября 2025 года, 5 декабря 2025 года), школа для больных с гипертонией (14 ноября .2025 года), школа для больных с заболеваниями суставов и позвоночника (два занятия). Это учитывая, что она уже почти год никуда не выходит и за медицинской помощью не обращается».
«Сегодня в личном кабинете на “Медреге” появилось аж семь записей за 7 и 9 марта по прохождению, как я поняла, диспансеризации, на которой я не была. Поликлиника на Дзержинского. Сейчас мне напишут, что нужно идти к завполиклиникой разбираться, но вот хотелось бы понять, почему такие записи кто-то заносит в систему, а разбираться почему-то должны ходить несостоявшиеся пациенты, тратя свое время и остатки не такого уж замечательного здоровья. Один-два раза это можно объяснить ошибкой, но, судя по регулярным сообщениям, это уже система».
«Пришел сейчас медицинский документ, что я сегодня прошла диспансеризацию. И диспансеризацию провел участковый терапевт не мой даже. И снова Гурьевская поликлиника».
«Впервые решила пройти диспансеризацию. После первичного приёма получила разные направления, одну из записей отменили из-за болезни врача (был звонок из поликлиники). После этого мне не удалось записаться к этому врачу (через “Медрег”), уже месяц ловлю запись. И вдруг вижу, что я была на приёме у доктора, и даже были проведены какие-то процедуры. Но этого точно не было. Поликлиника на Сельме».
С такой же проблемой столкнулась корреспондент «Нового Калининграда». Так, 20 мая в поликлинике на ул. Летней она успела «поучаствовать» в антропометрических исследованиях, «пройти» профилактический прием у терапевта и осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включая проверку кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы и лимфатических узлов. Кроме того, врач провел опрос на выявление ХНИЗ ВИМИС и померил артериальное давление на периферических артериях. Стоит ли уточнять, что на самом деле никакого посещения терапевта со всеми сопутствующими в этот день у журналиста не было?
Ситуация повторилась 22 июня. На этот раз корреспондент успела «заглянуть» к врачу-акушеру-гинекологу на профилактический прием и индивидуальное углубленное профилактическое консультирование по репродуктивному здоровью. Примечательно, что свободных окошек к гинекологу на ближайшие две недели нет. Однако попасть к врачу оказалось довольно просто — только на «нарисованный» прием.
Возникает ряд вполне логичных вопросов: откуда берутся эти «приемы», кто вносит их в систему, получают ли врачи за них деньги, влияют ли они на медицинские сведения пациента и т.д.
Записи о приемах, на которых пациент не присутствовал. Скриншот с сайта «Медрег39».
По данным министерства здравоохранения Калининградской области, на портале «Медрег39» отображаются все посещения, внесённые в медицинскую информационную систему региона (МИС). Ответственными за размещение информации пресс-служба называет медицинские организации области. Записи о приёмах вносят медработники (врачи, регистраторы, сотрудники информационных отделов медучреждений) при оформлении приёма или через электронные системы.
Ведомство отмечает, что за размещение некорректных данных работодатель вправе применить дисциплинарное взыскание в порядке, установленном трудовым законодательством. «По вопросу о получении врачами денежных средств за несуществующие приёмы в министерстве сообщили, что в системе ОМС финансирование поликлиник зависит не от количества проведённых приёмов, а от числа прикреплённых пациентов (подушевого норматива)», — добавили в пресс-службе.
Как сообщили в минздраве, "при выявлении в личном кабинете записей о приёмах, которые фактически не проводились, пациенту необходимо:
Обратиться в медицинскую организацию, сотрудниками которой была внесена запись;
Запросить верификацию данных и устранение технической ошибки (при её подтверждении)".
Таким образом, из ответов ведомства следует, что данные о несуществующих приемах пациентов может внести медработник. При этом не исключается и вероятность технической ошибки.
«Фантомные» приемы — не единственная проблема, с которой сталкиваются пациенты. Периодически отменяются и подтвержденные записи к врачам — причем без ведома калининградцев. Об этом жители также сообщают в чате «Медицина 39».
«Записалась через “Медрег” к лору. Пришла сегодня на 9:18, зашла. Врач сказала, что моей записи нет. В регистратуре сказали, что ваша запись отменена, но по какой причине, не показано. Но бабульку, тоже почему-то на 9:18, приняли, потому что вышел лор и сказал, что она по бланку записана… Это как? Три человека записаны на 9:18. Мужчина ушёл, моя запись отменена — кем и когда, неясно… Жду, пока разберутся. Поликлиника на Краснопрудной».
«Прикреплена к поликлинике на Егорова. Просматриваю личный кабинет на “Медреге” — там появились данные, что я была у врача, и прям сегодня. Я не была. Ещё несколько посещений. И я жду звонка от Областной клинической больницы, а оказывается, на сегодня был назначен приём, но запись отменена».
«Месяц не могу получить лекарства для пациента с орфанным заболеванием. Записалась, как положено, через “Медрег”. В день приема отменяют запись и рекомендуют записаться заново. Хорошо, записываюсь еще через две недели. И опять отменили прием! Вчера принял терапевт другой, спасибо ему большое, выписал рецепт. В марте мне так и не удалось получить препарат. Принимается он раз в неделю. Пропускать нельзя. Поликлиника на Невского».
«Помогите, пожалуйста, попасть к эндокринологу. Поликлиника на Егорова. Это просто невозможно! С октября без конца отменяют приемы. Когда удается записаться на “Медрег” в 00:00, все зависает и, конечно же, талонов сразу нет. У меня грудной ребенок, я не могу каждую ночь не спать в надежде поймать талон. Полгода не попасть к врачу, находясь на учете по причине бесконечных больничных и сбоев в работе программы! [Дают] пять талонов в сутки».
Минздрав области сообщил, отмена записи может производиться по инициативе медорганизации. Такое происходит из-за «отмены приема врача, закрытия талона или экстренных обстоятельств». Министерство подчеркивает, что информирование пациента в таких случаях осуществляется силами медорганизации. При этом, если верить к жалобам в чате «Медицина 39», для некоторых пациентов отмена записи становится неприятным сюрпризом, о котором они узнают случайно или непосредственно у кабинета врача.
В этом случае пресс-служба минздрава советует пациентам обращаться в регистратуру медорганизации или по контактному телефону учреждения, где была создана запись, для уточнения причин ее аннулирования.
Также пациенты жалуются одновременно и на несуществующий прием в личном кабинете, и отмену записи у нужного специалиста (иногда у врача той же специальностей, чей прием был ошибочно внесен в систему). Минздрав, в свою очередь, подчеркивает, что «оказанные (в том числе ошибочно внесённые) приёмы не влияют на возможность дальнейшей записи к врачу и не приводят к автоматической отмене ранее запланированных пациентом визитов».
Есть и специфические жалобы на работу сервиса. Так, у жительницы области в личном кабинете «Медрега» появились сведения о ребенке, о котором она даже и не подозревала. «Куда можно обратиться, у меня в личном кабинете “Медрега” появился не мой ребенок, как его можно убрать?» — написала она в «Медицине 39». В таком случае, как указывает минздрав, пациенту необходимо предпринять ряд следующих действий:
Обратиться в медицинскую организацию по месту прикрепления;
Запросить сверку персональных данных в МИС;
Инициировать устранение возможной ошибки идентификации.
Несмотря на многочисленные вопросы к работе системы, плановая модернизация портала не планируется. Как уверяет пресс-служба правительства, «Медрег39» «функционирует в штатном режиме, обеспечивает заявленную функциональность и не имеет зафиксированных технических ошибок». А значит, пациентам и дальше придется своими силами разбираться с издержками «штатного режима».
Текст: Виктория Никонорова, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград».