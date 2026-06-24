Запись есть, пациента нет: почему в «Медрег39» появляются данные о «фантомных» приемах

«Сегодня в личном кабинете на “Медреге” появилось аж семь записей за 7 и 9 марта по прохождению, как я поняла, диспансеризации, на которой я не была. Поликлиника на Дзержинского. Сейчас мне напишут, что нужно идти к завполиклиникой разбираться, но вот хотелось бы понять, почему такие записи кто-то заносит в систему, а разбираться почему-то должны ходить несостоявшиеся пациенты, тратя свое время и остатки не такого уж замечательного здоровья. Один-два раза это можно объяснить ошибкой, но, судя по регулярным сообщениям, это уже система».