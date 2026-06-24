Модернизацию ростовского трамвая в Ростове приостановили

Из‑за удорожания масштаб работ пришлось серьёзно сократить. Протяжённость трамвайных путей планируют уменьшить почти вдвое — с 119 до 59,7 километра. Число вагонов сократят со 106 до 53, а от строительства одного из депо вообще откажутся. По мнению городских властей, при таких параметрах проект перестаёт быть экономически оправданным. Поэтому на заседании городской Думы средства, предусмотренные на софинансирование, перераспределили.