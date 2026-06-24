Модернизацию ростовского трамвая в Ростове приостановили

Проект модернизации ростовского трамвая поставили на паузу. Как рассказал и. о. директора департамента транспорта Евгений Романцов, причина — сильный рост стоимости: теперь строительство оценивают в 80 миллиардов рублей вместо изначальных 40,9 миллиарда.
Из‑за удорожания масштаб работ пришлось серьёзно сократить. Протяжённость трамвайных путей планируют уменьшить почти вдвое — с 119 до 59,7 километра. Число вагонов сократят со 106 до 53, а от строительства одного из депо вообще откажутся. По мнению городских властей, при таких параметрах проект перестаёт быть экономически оправданным. Поэтому на заседании городской Думы средства, предусмотренные на софинансирование, перераспределили.
Сэкономленные деньги пойдут на покупку новых транспортных средств для городской сети общественного транспорта.