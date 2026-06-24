На улице Тихомирнова в Казани появился мурал о семейных ценностях

Как сообщает администрация Вахитовского и приволжского районов, концепция росписи родилась из желания создать образ, который был бы близок каждому жителю города. По инициативе главы администрации Вахитовского и Приволжского районов Альберта Салихова художникам предложили через цвет и художественные образы рассказать историю о доме, традициях и человеческом единстве.