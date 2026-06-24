На улице Тихомирнова в Казани появился мурал о семейных ценностях

В Казани на фасаде дома № 7 по улице Тихомирнова завершено создание нового мурала, посвященного семье, дому и преемственности поколений. Для росписи художники использовали 120 баллонов аэрозольной краски, а работа над масштабным изображением заняла около недели.
Проект реализован творческим объединением художников совместно с администрацией Вахитовского и Приволжского районов Казани. Над муралом работали три автора — Igou, Andrey, Makarone и Marats. Для нанесения рисунка на высотный фасад использовалась 22-метровая автовышка.
Как сообщает администрация Вахитовского и приволжского районов, концепция росписи родилась из желания создать образ, который был бы близок каждому жителю города. По инициативе главы администрации Вахитовского и Приволжского районов Альберта Салихова художникам предложили через цвет и художественные образы рассказать историю о доме, традициях и человеческом единстве.
Центральной темой мурала стала семья как символ жизни, объединяющий разные поколения и судьбы. Замысел раскрывается через знакомые каждому детали: уютные окна, резные наличники и теплый свет, который ассоциируется с домашним очагом, заботой и памятью.
Ранее сообщалось, что на фасаде казанской гимназии № 125 появился мурал в честь подполковника специальной военной операции Михаила Ермолина.