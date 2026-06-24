В Красноярске отремонтируют 12 проездов в Железнодорожном районе за 22 млн рублей

Проезд отремонтируют и на улице Ломоносова, 102. Там завершается благоустройство сквера по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На территории появятся детская площадка, лавочки, газоны и место для игр с собаками. На месте снесенных гаражей оборудуют парковку. Также работы проведут на улице Калинина, 1 г, 35д и 37. Там заменят старые люки и обновят бордюры.