В Красноярске отремонтируют 12 проездов в Железнодорожном районе за 22 млн рублей

В Железнодорожном районе Красноярска в этом благоустроительном сезоне отремонтируют 12 междворовых проездов. Об этом сообщили в администрации города.
В порядок приведут участки, которые ведут к многоквартирным домам и местам отдыха. Адреса сформировали с учетом пожеланий жителей, в том числе обращений в социальных сетях главы города Сергея Верещагина.
Один из участков обновят у дома на улице Копылова, 44. Сейчас там ремонтируют фонтан «Гейзер», где меняют детали водного сооружения, насосные системы, облицовку и элементы конструкции. На прилегающей территории также заменят бортовые камни, устранят локальные дефекты и предусмотрят отвод воды, чтобы талая вода не застаивалась во дворах.
Проезд отремонтируют и на улице Ломоносова, 102. Там завершается благоустройство сквера по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На территории появятся детская площадка, лавочки, газоны и место для игр с собаками. На месте снесенных гаражей оборудуют парковку. Также работы проведут на улице Калинина, 1 г, 35д и 37. Там заменят старые люки и обновят бордюры.
«В благоустроительный период этого года запланирован ремонт 12 проездов. Основная часть обновляется в рамках комплексности, там, где проходит благоустройство территории или ремонт фонтанов. Остальные проезды будут ремонтироваться по обращениям жителей», — сказал руководитель администрации Железнодорожного района Евгений Семкин.
На ремонт из бюджета Красноярска выделили 22 млн рублей. Работы планируют завершить до конца текущего благоустроительного сезона.