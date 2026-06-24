В Хабаровском крае изъяли 1,5 тонны осетра и 700 кг икры у браконьеров

В Хабаровском крае подвели итоги первого этапа оперативно-профилактического мероприятия «Путина-2026», — сообщает канал Полиции Хабаровского края.
Операция проводилась совместно с Росгвардией и другими ведомствами в пяти районах региона. За это время зарегистрировано 77 преступлений, возбуждено 70 уголовных дел, в том числе по фактам браконьерства редких видов рыб.
Из незаконного оборота изъято более 700 кг икры, около 1,5 тонны осетрового мяса, 65 фрагментов и 5 экземпляров осетровых рыб. Также изъяты 16 орудий лова, 40 единиц транспорта и лодочных моторов, 2 единицы огнестрельного оружия и 65 патронов. В естественную среду выпущено 25 живых осетров.
По предварительным оценкам, ущерб составил около 59,2 млн рублей.