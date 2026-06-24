Главная ценность — люди. Антон Немкин — о работе и общественной жизни

— В первую очередь мне хотелось бы поблагодарить жителей 62 округа за активное участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия» и за поддержку моей кандидатуры. Для меня это не только высокая оценка проделанной работы, но и большая ответственность. Как вы знаете, в 2021 г. я был избран депутатом от Пермского края, моя работа была связана с выполнением Народной программы партии у нас в крае, исполнением национальных и партийных проектов. Сейчас же пришло время переходить от решения общих вопросов к частным. Работа в территориях — это прямой диалог с жителями, работа с конкретными запросами людей, с тем, что волнует их каждый день. Поэтому рассчитываю на поддержку, но ещё больше на совместную работу.