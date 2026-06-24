«РСХБ-Страхованию» не удалось взыскать с воронежских властей 889 млн рублей

Арбитражный суд Воронежской области отказал АО «Страховая компания “РСХБ-Страхование”» в иске к правительству региона и областному управлению ветеринарии. В нем заявитель требовал взыскать в его пользу 888,6 млн руб. страхового возмещения в порядке суброгации. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.