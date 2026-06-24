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Роспотребнадзор разъяснил, в каких случаях кафе обязаны предоставлять посетителям туалет

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Роспотребнадзор Красноярского края поступил вопрос: можно ли зайти в кафе только в туалет и имеют ли право сотрудники отказать.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Роспотребнадзор Красноярского края поступил вопрос: можно ли зайти в кафе только в туалет и имеют ли право сотрудники отказать.

Как поясняют специалисты, заведения общественного питания не обязаны предоставлять санузел случайным прохожим, которые не являются клиентами и не планируют ничего заказывать.

Однако есть важный момент. Если человек уже является потребителем услуг (сделал заказ или собирается его оформить, например, изучает меню и находится в зале), он подпадает под действие закона о защите прав потребителей. В этом случае отказ в доступе к туалету может считаться нарушением его прав.

Подытожим, просто «зайти с улицы» и требовать воспользоваться туалетом нельзя, но клиенту кафе такая услуга должна быть доступна.

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