Роспотребнадзор разъяснил, в каких случаях кафе обязаны предоставлять посетителям туалет

Однако есть важный момент. Если человек уже является потребителем услуг (сделал заказ или собирается его оформить, например, изучает меню и находится в зале), он подпадает под действие закона о защите прав потребителей. В этом случае отказ в доступе к туалету может считаться нарушением его прав.