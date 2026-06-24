Прокуратура помогла пермскому Герою России отменить кредитный договор, заключенный мошенниками

Установлено, что злоумышленники с использованием персональных данных военнослужащего и без его согласия произвели верификацию в банковском приложении. Получив доступ к личному кабинету, они оформили кредит, а поступившие на счет 53 тыс. руб. похитили. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ход расследования которого контролируется.