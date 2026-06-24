Особняк арестованного нижегородского олигарха Аржанова снова решили продать

Очередная попытка реализовать имущество Дмитрия Аржанова — бывшего главы и совладельца энергокомпании— запланирована в рамках публичных торгов. Информация об аукционе опубликована территориальным управлением Росимущества в Нижегородской области.
В состав лота включена недвижимость в деревне Новая (в границах Нижнего Новгорода): капитальное трёхэтажное жилое строение (496 кв. м), компактный двухэтажный дом (87,2 кв. м) и прилегающий земельный надел площадью 1200 кв. м.
Стартовая стоимость имущества установлена на уровне 51,9 миллиона рублей, величина шага торгов составит 519,8 тысячи рублей. Аукцион пройдёт в электронном формате 3 июля.
Напомним, что арестованный акционер Дмитрий Аржанов подал заявление о банкротстве. В 2025 году нижегородские власти потребовали снести часть дома арестованного Аржанова.