Особняк арестованного нижегородского олигарха Аржанова снова решили продать

В состав лота включена недвижимость в деревне Новая (в границах Нижнего Новгорода): капитальное трёхэтажное жилое строение (496 кв. м), компактный двухэтажный дом (87,2 кв. м) и прилегающий земельный надел площадью 1200 кв. м.