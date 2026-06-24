Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Особняк арестованного нижегородского олигарха Аржанова снова решили продать

Стартовая стоимость имущества установлена на уровне 51,9 миллиона рублей, величина шага торгов составит 519,8 тысячи рублей. Аукцион пройдёт в электронном формате 3 июля.

Очередная попытка реализовать имущество Дмитрия Аржанова — бывшего главы и совладельца энергокомпании— запланирована в рамках публичных торгов. Информация об аукционе опубликована территориальным управлением Росимущества в Нижегородской области.

В состав лота включена недвижимость в деревне Новая (в границах Нижнего Новгорода): капитальное трёхэтажное жилое строение (496 кв. м), компактный двухэтажный дом (87,2 кв. м) и прилегающий земельный надел площадью 1200 кв. м.

Стартовая стоимость имущества установлена на уровне 51,9 миллиона рублей, величина шага торгов составит 519,8 тысячи рублей. Аукцион пройдёт в электронном формате 3 июля.

Напомним, что арестованный акционер Дмитрий Аржанов подал заявление о банкротстве. В 2025 году нижегородские власти потребовали снести часть дома арестованного Аржанова.