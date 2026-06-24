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Водоснабжение начали восстанавливать в Богородске

Жители районного центра массово жаловались главе региона на затяжной ремонт, который проводили всего два человека.

В Богородске завершились ремонтные работы на третьем водоводе, и специалисты приступили к запуску системы водоснабжения. Об этом сообщил глава местного самоуправления Богородского муниципального округа Алексей Коротков в комментариях на официальной странице губернатора Глеба Никитина.

По словам чиновника, в настоящее время вода прессуется на протяжении 10 километров, после чего начнется её распределение по внутриквартальным сетям. Во избежание гидроудара задвижки открывают поэтапно, поэтому для нормализации давления в системе потребуется некоторое время. Ситуация в Богородске оставалась критической на протяжении пяти дней: люди жили без холодной воды, не имея возможности приготовить еду и помыться.

Ранее сообщалось, что прокуратура требует возбудить уголовное дело из-за свалки под Богородском.