Водоснабжение начали восстанавливать в Богородске

По словам чиновника, в настоящее время вода прессуется на протяжении 10 километров, после чего начнется её распределение по внутриквартальным сетям. Во избежание гидроудара задвижки открывают поэтапно, поэтому для нормализации давления в системе потребуется некоторое время. Ситуация в Богородске оставалась критической на протяжении пяти дней: люди жили без холодной воды, не имея возможности приготовить еду и помыться.