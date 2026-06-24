Мошенники начали использовать имя Натальи Кочановой для обмана белорусов

Мошенники начали использовать имя главы Совета Республики Натальи Кочановой для обмана белорусов. Подробности сообщает телеграм-канал «Народный Антифейк».
Мошенниками был создан фейковый сайт, который визуально стилизован под БелТА. На нем от имени Натальи Кочановой продвигается якобы инвестиционную платформу Immediate Fortune.
Мошенники начали обманывать белорусов, используя имя главы Совета Республики. Фото: телеграм-канал Народный Антифейк.
В рекламе аферисты обещают нереальный заработок с вложением 270 рублей и получением более миллиона рублей за 12−15 недель. Подобная схема обмана является классической. После обещаний, замечают в телеграм-канале, у белорусов начинают выманивать персональные данные, затем с ними связываются мошенники, начинают требовать деньги.
Тем временем в Могилеве пенсионерка осталась без квартиры из-за одного рокового звонка.
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