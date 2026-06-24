Мошенники начали использовать имя Натальи Кочановой для обмана белорусов

В рекламе аферисты обещают нереальный заработок с вложением 270 рублей и получением более миллиона рублей за 12−15 недель. Подобная схема обмана является классической. После обещаний, замечают в телеграм-канале, у белорусов начинают выманивать персональные данные, затем с ними связываются мошенники, начинают требовать деньги.