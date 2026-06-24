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В течение двух дней главврачи всех медучреждений Калининградской области проведут прием

Записаться на прием может любой желающий.

Источник: Комсомольская правда

В течение двух дней — 2 и 3 июля — главврачи всех медучреждений Калининградской области проведут прием пациентов. Об акции сообщает областной минздрав, записаться и задать вопрос может любой житель региона.

Мероприятие состоится 2 и 3 июля с 14:00 до 18:00.

Записываться — через сайт министерства здравоохранения Калининградской области. Для этого нужно заполнить специальную форму, указать данные и кратко изложить суть обращения. После заполнения формы с вами свяжется сотрудник.

Как сказал министр регионального здравоохранения Сергей Дмитриев, такие встречи станут регулярными, они собирают множество пациентов.