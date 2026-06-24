Красноярцы выбрали парки и скверы для благоустройства по нацпроекту в 2027 году

Определены общественные пространства Красноярска для благоустройства в 2027 году по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Список лидеров по итогам голосования выглядит так: Сквер возле ЛД «Сокол» (пр. Металлургов) — 26 779 голосов; Набережная в мкрн «Тихие Зори» — 25 405 голосов; Бульвар Ботанический — 23789 голосов; Набережная Енисея в районе улицы Крайняя на правобережье города (II этап) — 22 358 голосов; В перечень лучших также вошли Сквер Московский тракт, территория возле домов № 41б/в на улице Калинина, сквер имени Крутовского. Благоустроена будет и набережная в Берёзовке, которая впервые участвовала в голосовании в составе Красноярска. ​ Горожане определили планы на сезон благоустройства в 2027 году: всего участие приняли более 174 тысяч красноярцев. Теперь жителям предстоит решить, что именно появится на этих территориях. Обсуждения с архитекторами пройдут во всех районах города 14, 15 и 16 июля. На основе пожеланий жителей будут разработаны эскизы проектов для преображения общественных пространств. Всего в Красноярском крае в 2027 году по нацпроекту благоустроят 32 общественных пространства.