«Лучший по профессии». В Перми выберут лучшего сыровара

В Пермском крае 26 июня впервые пройдёт региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Технолог пищевой промышленности в сфере сыроварения».
Соревнование соберёт лучших специалистов, чтобы определить сильнейшего, который представит регион на всероссийском уровне.
Цель конкурса — повысить престиж профессии, поддержать импортозамещение качественных сыров и развивать кадры в отрасли. Участников ждут теоретическое тестирование и практические испытания: анализ молока, определение его качества и производство сыра.
Победитель получит шанс выступить на всероссийском этапе в Республике Мордовии, а также возможность выиграть денежные призы — 1 млн руб. за первое место, 500 тыс. руб. за второе место и 300 тыс. руб. за третье место.
Напомним, ранее в регионе уже прошли соревнования конкурса по другим номинациям.
Мероприятие проводится в рамках федерального проекта «Человек труда» при поддержке Минтруда России и регионов.