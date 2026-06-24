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«Лучший по профессии». В Перми выберут лучшего сыровара

В Пермском крае 26 июня впервые пройдёт региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Технолог пищевой промышленности в сфере сыроварения».

В Пермском крае 26 июня впервые пройдёт региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Технолог пищевой промышленности в сфере сыроварения».

Соревнование соберёт лучших специалистов, чтобы определить сильнейшего, который представит регион на всероссийском уровне.

Цель конкурса — повысить престиж профессии, поддержать импортозамещение качественных сыров и развивать кадры в отрасли. Участников ждут теоретическое тестирование и практические испытания: анализ молока, определение его качества и производство сыра.

Победитель получит шанс выступить на всероссийском этапе в Республике Мордовии, а также возможность выиграть денежные призы — 1 млн руб. за первое место, 500 тыс. руб. за второе место и 300 тыс. руб. за третье место.

Напомним, ранее в регионе уже прошли соревнования конкурса по другим номинациям.

Мероприятие проводится в рамках федерального проекта «Человек труда» при поддержке Минтруда России и регионов.