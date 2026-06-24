Пять вузов РТ вошли в рейтинг по уровню зарплат выпускников IT-отрасли

Среди них — пять университетов Татарстана.
Казанский федеральный университет сохранил 7-е место: 240 тыс. рублей (+10 тыс.), 79% выпускников работают в Казани. КНИТУ-КАИ поднялся на две позиции и занял 11-е место — 185 тыс. рублей (+20 тыс.), 78% остаются в городе. КНИТУ (КХТИ) и Казанский государственный энергетический университет разделили 18-е место — по 150 тыс. рублей. В КГЭУ 90% выпускников остаются работать в столице Татарстана, в КНИТУ — 72%.
В рейтинг вошли вузы, чьи выпускники становились лауреатами Нобелевской премии, а студенты — победителями международных олимпиад. Учитывались резюме на линейные и руководящие должности в разработке, информационной безопасности, тестировании, DevOps, аналитике, Data Science, машинном обучении и Data-инженерии. Зарплаты скорректированы с учетом региональных коэффициентов до уровня московского рынка.