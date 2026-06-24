Под Волгоградом осудили руководителя отделения «Почты России» за присвоение пенсии

— В августе 2025 года женщина, являясь на тот момент начальником одного из отделений почтовой связи г. Камышина, ошибочно выдала пенсионерке денежные средства, предназначенные для другого получателя пенсии. В свою очередь пенсионерка, обратив внимание, что получила выплату в повышенном размере, вернулась в почтовое отделение и тут же сообщила об этом начальнику отделения почтовой связи, — сообщили в прокуратуре Волгоградской области.