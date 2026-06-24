Мастерство на полях. В Пермском крае выбрали лучшего агронома

В Пермском крае подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Агроном».
Конкурс прошёл на площадке Пермского научно-исследовательского института сельского хозяйства в с. Лобаново. За звание лучшего агронома Пермского края боролись 10 специалистов из сельскохозяйственных предприятий региона.
Конкурс профессионального мастерства в номинации «Агроном» в Прикамье проходил второй раз. В прошлом году представитель Пермского края вошёл в число призеров федерального этапа, заняв третье место среди лучших агрономов России.
Для оценки профессиональных компетенций провели теоретический и практический этапы. В первой части конкурсанты проходили тест на 50 профильных вопросов, а также решали ситуационные модульные задачи. Самым зрелищным стал блок практических испытаний, в котором участники продемонстрировали свои профессиональные компетенции в поле:
умение пользоваться сумкой агронома;
умение работать с посевами и анализировать сноповые образцы.
Победителем регионального этапа конкурса стал Константин Афанасьев (СПК «Колхоз им. Чапаева», Кунгурский муниципальный округ). Второе место заняла Елена Новикова (АО «Агро-Альянс», Краснокамский муниципальный округ). Третье место — у Любови Тихомировой (ООО «Овен», Суксунский муниципальный округ).
По оценкам экспертной комиссии, все участники конкурса продемонстрировали высокий уровень профессиональных компетенций.
Победитель конкурса представит Пермский край на Всероссийском конкурсе «Лучший по профессии», который пройдёт в Мордовии.