Мастерство на полях. В Пермском крае выбрали лучшего агронома

Для оценки профессиональных компетенций провели теоретический и практический этапы. В первой части конкурсанты проходили тест на 50 профильных вопросов, а также решали ситуационные модульные задачи. Самым зрелищным стал блок практических испытаний, в котором участники продемонстрировали свои профессиональные компетенции в поле: