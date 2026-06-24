Минздрав: отработаем возможность открытия записи через «Медрег39» в другое время

В министерстве здравоохранения Калининградской области планируют рассмотреть возможность открытия записи к врачам через электронную регистратуру medreg.gov39.ru в другое время. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Сергей Дмитриев в прямом эфире ЦУР в соцсети «ВКонтакте».
«Буквально, я думаю, в ближайшее время — в течение месяца — отработаем этот вариант, возможность перенести на другое время. Нужно определить, какое это будет время, когда более комфортно получить запись», — сказал Дмитриев.
Он отметил, что текущее время открытия записи — 00:00 — было выбрано не случайно.
«Это было связано в первую очередь с тем, что Единый портал госуслуг, где тоже организована запись на приём, по всей стране начинает работать в одно время. И для того чтобы синхронизировать время записи между разными системами, и было необходимо в одно время открывать запись. Понятно, что основной поток записей как раз организован в это время», — пояснил министр.
Он также напомнил, что для записи к врачам есть «и другие каналы и варианты записи», в том числе единый колл-центр 122.