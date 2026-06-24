Минздрав: отработаем возможность открытия записи через «Медрег39» в другое время

«Это было связано в первую очередь с тем, что Единый портал госуслуг, где тоже организована запись на приём, по всей стране начинает работать в одно время. И для того чтобы синхронизировать время записи между разными системами, и было необходимо в одно время открывать запись. Понятно, что основной поток записей как раз организован в это время», — пояснил министр.