В лесах на юге Красноярского края зацвели редкие «туфельки Венеры»

«Своё название цветок получил благодаря уникальной форме губы, которая напоминает изящную туфельку. Согласно древнеримскому мифу, богиня красоты Венера, заблудившись в лесу, потеряла свою сказочную обувь, и на этом месте вырос прекрасный цветок, в точности повторяющий её очертания — рассказывают в пресс-службе нацпарка. — Уникальность этого растения заключается не только во внешнем виде, но и в его жизненном цикле. От прорастания семени до первого цветения проходит от 15 до 18 лет. Это означает, что если потревожить растение, например, на десятом году жизни, есть большая вероятность, что оно никогда не зацветёт или вовсе погибнет. Поэтому крайне важно не нарушать целостность мест произрастания и ни в коем случае не рвать эти прекрасные цветы. Их численность достигла критической отметки, вид уже на страницах Красной книги. Важно помнить об этом, чтобы такие яркие и удивительные растения не исчезли из наших лесов и продолжали радовать своей красотой».