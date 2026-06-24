Врачи в Красноярском крае улучшили навыки выполнения биопсии

Врачи центра амбулаторной онкологической помощи Красноярска улучшили навыки взятия биопсийного материала из предстательной железы в ходе цикла обучающих занятий. Повышение качества оказания медицинской помощи — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Министерстве здравоохранения Красноярского края.
На лекции специалистам рассказали о диагностике и лечении рака предстательной железы. После они переместились в манипуляционный кабинет для ознакомления с техникой тонкоигольной биопсии. Кроме того, в ходе занятия врачи увидели fusion-биопсию, которую выполняют сотрудники отделения ультразвуковой и функциональной диагностики краевого онкодиспансера.
«Одна из важных функций центров оказания амбулаторно-онкологической помощи — выполнение биопсии мягких тканей, поскольку диагноз в онкологии выставляют только после получения гистологического заключения. Для обучения биопсийным техникам мы планируем посетить каждый центр оказания амбулаторной онкологической помощи», — подчеркнул заместитель главного врача краевого онкодиспансера Эдуард Семенов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.