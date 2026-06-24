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В башкирском селе Верхнеяркеево дети научились создавать сладкие букеты

На занятии ребята изготовили уникальные съедобные композиции.

Источник: Национальные проекты России

Детский мастер-класс по изготовлению сладких букетов организовала служба семьи в селе Верхнеяркеево Республики Башкортостан. Развивающее занятие провели в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в администрации Илишевского района.

Под руководством опытных специалистов службы семьи ребята погрузились в основы современной флористики, адаптированной для работы со съедобными материалами. В качестве основного элемента для композиций были выбраны цветочные леденцы на палочке.

Результатом мастер-класса стали уникальные авторские композиции. Каждый участник создал собственный съедобный цветок. Эти стильные и креативные подарки, изготовленные своими руками, могут стать сюрпризом для родных и близких, а также показать творческие способности ребенка.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.