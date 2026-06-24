В Красноярском крае временно закрыли маршрут «ЭкоБорус» из-за выхода медведей

Причина — участившиеся случаи выхода бурых медведей на тропу. По данным специалистов, в районе Таловского лога и урочищ Таловка и Пойлово постоянно обитают несколько взрослых особей, включая самку с двумя медвежатами. Сейчас у животных продолжается период гона, когда они становятся особенно активными и непредсказуемыми.