В Красноярском крае временно закрыли маршрут «ЭкоБорус» из-за выхода медведей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 23 июня администрация Саяно-Шушенского заповедника и нацпарка «Шушенский бор» ввела временное ограничение на посещение туристического маршрута «ЭкоБорус».
Причина — участившиеся случаи выхода бурых медведей на тропу. По данным специалистов, в районе Таловского лога и урочищ Таловка и Пойлово постоянно обитают несколько взрослых особей, включая самку с двумя медвежатами. Сейчас у животных продолжается период гона, когда они становятся особенно активными и непредсказуемыми.
Также отмечается, что туристы уже не раз фиксировали встречи с хищниками, а фотоловушки подтверждают их регулярное присутствие на маршруте.
Ограничение введено исключительно ради безопасности посетителей. О сроках открытия маршрута сообщат дополнительно.