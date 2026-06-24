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Минлесхоз: второе возгорание ликвидировано в лесах Нижегородской области

Граждан просят сообщать обо всех фактах возгорания в лесу.

Жители Балахнинского округа доложили о пожаре в лесную охрану министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области, говорится в канале ведомства в мессенджере МАХ.

«Низовой пожар, площадь которого составила 0,13 га, был локализован и потушен благодаря оперативным действиям десяти сотрудников лесной охраны», — рассказали в министерстве.

Граждан просят соблюдать правила противопожарной безопасности, оперативно сообщать обо всех фактах возгорания в лесу и на прилегающих территориях.

Ранее нижегородцев предупреждали о высокой пожароопасности лесов и торфяников.