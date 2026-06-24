В регионах России пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню молодежи

27 июня по всей стране пройдут праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню молодёжи. Молодёжные движения, общественные организации и ведущие российские компании представят свои проекты и программы с возможностями для молодых людей.
В тематических зонах фестиваля будут представлены достижения России в сферах науки, образования, технологий, культуры, творчества, предпринимательства и других. Площадки станут «пространствами действий», где каждый сможет проявить себя и сделать осознанный шаг к личному или командному развитию: отправить гуманитарную помощь военнослужащим и их семьям, стать донором, подать заявку на грантовый конкурс, презентовать свой проект или присоединиться к молодёжным движениям.
В рамках Года единства народов России каждая зона фестивальной площадки будет отражать национальное и культурное единство страны через общие ценности, историю, успехи и достижения в разных сферах от науки до творчества.
Основная площадка фестиваля «Молодость» (12+) — главная сцена в центральных частях городов. Здесь состоятся основные церемонии, выступления артистов, оркестровое караоке с участием коллективов регионов России, а также специальные форматы от организаторов фестиваля.
В пространстве «Мечта» можно будет вдохновиться историями Героев, молодых людей, которые участвуют в созидательной деятельности, создают творческие проекты.
На площадке «Гордость» пройдут встречи с теми, чьи достижения служат примером для молодёжи — участниками СВО, спасателями, добровольцами и врачами, учителями, работниками предприятий, спортсменами. В пространстве также состоятся исторические викторины, выставки историко-краеведческих музеев, а также спортивные состязания.
«Единство» станет пространством культур, традиций и ценностей. Среди форматов: фестивали национальных культур народов России, мастерские по народным промыслам и встречи с мастерами-ремесленниками, игры народов России, выставки национальных костюмов, фольклористами и этнографами.
На главной площадке каждого города будет установлена белая фигура коня — символа праздника. Молодые художники распишут арт-объект, отразив локальную идентичность и культурный код.
Празднования в регионах будет объединять не только концепция, но и специальные форматы. В ночь на День молодёжи в рамках формата «Молодёжь берёт ночную смену» молодые люди познакомятся с профессиями, обеспечивающими жизнь города в ночное время: работой бригад скорой помощи, производственных предприятий, пожарных частей, транспортной инфраструктуры и других служб. Участники смогут на одну смену стать частью профессиональных команд, почувствовать ответственность и значимость труда тех, кто работает, пока город спит.
В День молодёжи для гостей фестиваля в рамках формата «Вдохновляй, пока молодой» выступят артисты, музыканты, блогеры, предприниматели и другие медийные личности, которые развивают родной край. Для участников проведут открытые встречи, пригласят гостей на предприятия, в мастерские и на сельскохозяйственные угодья, проведут экскурсии по любимым местам в родном городе.
По всей России пройдёт масштабная акция «Я влюблён в тебя, Россия, влюблён» (12+), предполагающая массовое исполнение песни «Конь» группы «Любэ» в формате «а капелла». Итоговым результатом формата станет создание общенационального видеоролика, где участие каждого региона станет вкладом в единый художественный образ страны.
Ко Дню молодёжи будет запущена всеросийская акция «100 молодых героев» (12+), в которой вся страна узнает истории 100 молодых людей: ветеранов СВО, врачей, спасателей, учителей, волонтёров и многих другие. Их лица появятся на городских экранах, медиафасадах и в социальных сетях в рамках организованной акции #МолодостьВДеле #ВремяМолодых.
Всероссийская акция «Я мечтаю в России» (12+) объединит молодых людей со всей страны в создании персональных видеороликов о своих мечтах и профессиональных устремлениях. С помощью технологий искусственного интеллекта участники визуализируют свою «ожившую мечту» — от научного открытия и работы с детьми до реализации творческих и общественных проектов.
В День молодёжи по всей стране слова благодарности прозвучат не только в адрес молодых, но и в адрес тех, кто их воспитал. Формат «Спасибо родителям» включает поздравления: сотрудников полиции- к родителям молодых участковых, руководства пожарных частей — к семьям спасателей, главных врачей — к родителям молодых медиков, командиров — к семьям военнослужащих и других профессий.
Формат «СВОи звёзды» подарит жителям городов творческие и спортивные выступления представителей доблестных профессий — спасателей, военнослужащих, полицейских и других.
В рамках праздничной программы пройдёт серия семейных форматов, объединяющих молодёжь, родителей и близких: акция «Сюрприз от папы» (16+) позволит молодым отцам со сцены поздравить по видеосвязи супруг, недавно ставших мамами, вместе со всеми гостями площадки; формат «Я люблю тебя» даст участникам возможность публично или в видеообращении выразить благодарность родным, друзьям, наставникам и своей малой Родине; семейный формат «Плюс один» станет торжественным и бережным пространством для будущих родителей, где они смогут объявить пол ребенка в кругу близких и гостей праздника.
Центральными площадками празднования Дня молодёжи станут Молодёжная столица России-2026 — Смоленск и Город молодёжи-2026 — Елец.
В городе-герое Смоленске главные события пройдут на центральной площади города и объединят более 50 тысяч участников. В программе специальные форматы, отражающие духовные, культурные и творческие направления. Одним из главных событий станет молодёжная Божественная литургия. После неё в Тронном зале Свято-Успенского кафедрального собора состоится встреча с молодыми участниками специальной военной операции и их семьями. Общественная организация «МОСТ В БУДУЩЕЕ» при поддержке Росмолодёжи проведёт в Смоленске интернациональный показ «Модный код России». В нём примут участие 10 представителей российских брендов и 10 дизайнеров из стран СНГ. Участники представят коллекции, отражающие разные культурные традиции, авторские подходы и актуальный взгляд на современную моду.
Город воинской славы Елец объединит более 10 тысяч участников. Для жителей и гостей города сквер в сердце Ельца превратится в театральную сцену под открытым небом. Серию коротких спектаклей объединит тема единства: людей, эпох, культур и традиций. В программу Дня молодёжи также войдёт фестиваль звонарей, где будут представлены разные школы колокольного звона.
Ассоциация Добро. рф в День молодёжи развернёт по всей стране «Ярмарку добра», где каждый участник сможет совершить полезное дело: передать гуманитарную помощь бойцам СВО и жителям приграничных регионов, написать письмо поддержки военнослужащим, присоединиться к экологической активности или сделать пожертвование в фонд #МЫВМЕСТЕ.
Также в большинстве регионов России будет представлен проект «Создано молодыми» от Росмолодёжь. Предпринимай, где гости фестиваля могут ознакомиться с локальными брендами молодых предпринимателей, а также узнать о возможностях для масштабирования своих бизнес-проектов.
Российское общество «Знание» проведёт просветительскую программу по всей стране и большой всероссийский эфир ко Дню молодёжи с прямыми включениями из регионов.
Движение Первых застроит тематическую зону в Смоленске и Ельце, приуроченную к Году единства народов России. Там пройдёт практическая программа с полезными занятиями: созданию картин в русско-народом стиле, росписи деревянных свистулек, созданию брелоков из УФ-смолы. Кроме того, по всей стране пройдут юннатские встречи, уроки оказания первой помощи, а также квиз «Ритм культур».
В каждом из регионов будет своя программа. Например, в Калуге запустят региональную премию молодёжных достижений «Человек года в сфере молодёжной политики», направленную на выявление и поощрение молодых лидеров и активистов, внёсших значительный вклад в развитие региона. Кроме того, на фестивале развернётся выставка 20 тюнингованных и кастомных автомобилей, где автолюбители представят смелые дизайнерские решения и высокий уровень технического мастерства.
В День молодёжи в Якутии пройдут «Игры Дыгынчика» (12+) — детская и молодёжная версия легендарных «Игр Дыгына», где юные боотуры сойдутся в мас-рестлинге, хапсагае и якутских прыжках, доказывая, что великие традиции предков живут и передаются из поколения в поколение. В пространстве «Единство» гостей ждут северные состязания коренных малочисленных народов — прыжки через нарты, метание аркана и ловля хариуса.
27 июня на стадионе «Торпедо» в Ижевске пройдёт городской турнир по мини-футболу «Первое место» (6+). Турнир объединит ребят, попавших в трудные жизненные ситуации, чтобы через спортивное соревнование дать каждому из них возможность раскрыть свой потенциал и обрести уверенность в своих силах.
Фестиваль «Яро. Славно. Молодёжно» (12+) охватит сразу несколько городов Ярославской области — Рыбинск, Углич, Тутаев и Данилов, — а главной точкой притяжения станет Ярославль, где на центральной сцене выступят творческие коллективы, мужской хор, оркестр и команды КВН Высшей лиги.
В Кирове — признанной столице рассветов — молодёжь по традиции встретит свой праздник на рассвете: уютная атмосфера раннего утра, горячий кофе и виниловый диджей-сет создадут особое настроение праздника.
Напомним, что 11 нижегородцев вошли во второй поток программы «Команда России».