В регионах России пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню молодежи

Празднования в регионах будет объединять не только концепция, но и специальные форматы. В ночь на День молодёжи в рамках формата «Молодёжь берёт ночную смену» молодые люди познакомятся с профессиями, обеспечивающими жизнь города в ночное время: работой бригад скорой помощи, производственных предприятий, пожарных частей, транспортной инфраструктуры и других служб. Участники смогут на одну смену стать частью профессиональных команд, почувствовать ответственность и значимость труда тех, кто работает, пока город спит.