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В аэропорту Нижнего Новгорода 24 июня отменены 6 рейсов и задержаны 12 — список

Изменения в расписании касаются семи авиакомпаний.

Источник: Время

Шесть рейсов отменены и 12 задержаны в аэропорту Нижнего Новгорода 24 июня, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.

Под отмену попали рейсы Shirak Avia в Ереван и авиакомпании «Россия» в Москву в 09:40 утра и в Сочи в 14:55. Аналогично отменены рейсы этих же авиакомпаний в Нижний Новгород.

Задержаны вылеты «Уральских авиалиний» в Анталью, Red Wings — в Самару, Nordwind и «России» — в Сочи, «Аэрофлота» — в Москву. Вылет самолета авиакомпании «Россия» в Сочи запланирован на 01:20 25 июня вместо 19:15. Самолет «Аэрофлота» вместо 17:40 вылетит в Москву в 02:10 ночи.

Позднее, чем было запланировано, приземлятся в Нижнем Новгороде самолеты авиакомпании Smartaviaи «России» из Санкт-Петербурга, Red Wings — из Екатеринбурга и Самары, Nord Star — из Норильска, Nord Wind — из Сочи, «России» — из Сочи.

Напомним, что два человека погибли при атаке БПЛА в Нижегородской области.

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